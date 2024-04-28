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Bir güvercin sevdalısının hikayesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 15:24
Güvercin tutkusu tam bir yaşam biçimi. adanalı Ferhat Soybal da o yaşam biçiminin vücut bulmuş hali gibi. Kendini bildi bileli güvercin besliyor. Onlara her gün arabasıyla şehir turu attıran Soybal eğitimlerini de aksatmıyor.
Bir güvercin sevdalısının hikayesi
Bir güvercin sevdalısının hikayesi
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