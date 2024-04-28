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Fatma Nine ömrünü dokumacılığa adadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 14:00
Güncelleme:28.04.2024 14:00
Şimdi sırada bir sanata adanmış ömrün hikayesi var. Mersin'de yaşayan 90 yaşındaki fatma akı 75 yıldır geleneksel yöntemlerle dokumacılık yapıyor. Fatma Akı 9 çocuğunu bu meslek sayesinde büyüttü.
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