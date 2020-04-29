Sağlık Bakanlığı'ndan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme! İstanbul, Ankara ve İzmir'in koronavirüs yoğunluk haritası!

Sağlık Bakanlığı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Konya coronavirüs vaka yoğunluk haritası...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 14:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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