Önce çöl tozu sonra yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Peki toz taşınımı yurdu terk etti mi? Yağışlar çamur şeklinde mi yağacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.