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Önce çöl tozu sonra yağmur

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 15:09
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'un da aralarında olduğu birçok il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Peki toz taşınımı yurdu terk etti mi? Yağışlar çamur şeklinde mi yağacak? Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
Önce çöl tozu sonra yağmur
Önce çöl tozu sonra yağmur
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