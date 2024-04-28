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Ankara'da sağanak ve dolu yağışı şehri felç etti! Uzayan araç kuyrukları göle dönen cadde ve sokaklar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.04.2024 16:37
Ankara'da, sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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