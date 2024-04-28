28 Nisan 2024, Pazar
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Ankara'da sağanak ve dolu yağışı şehri felç etti! Uzayan araç kuyrukları göle dönen cadde ve sokaklar...
Ankara'da, sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sağanağın saat 21.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.