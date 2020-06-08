08 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Son dakika: 27- 28 Haziran'da YKS sınavına girecek olan öğrencilere eğitim uzmanından önemli uyarılar |Video

Son dakika: 27- 28 Haziran'da YKS sınavına girecek olan öğrencilere eğitim uzmanından önemli uyarılar |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.06.2020 12:14
Güncelleme:08.06.2020 12:31
Son dakika haberi... 27 -28 Haziran tarihlerinde yüz binlerce öğrenci üniversiteli olmak için YKS sınavına girecek. Üniversiteli olmak için ter dökecekleri sınava az bir süre kala öğrencilere uzman isimden önemli uyarılar geldi. Sınava fiziksel ve psikolojik hazırlık nasıl yapılmalı? YKS adayları stresle nasıl başa çıkacak? Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temur, A Haber canlı yayınında YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... 27 -28 Haziran tarihlerinde yüz binlerce öğrenci üniversiteli olmak için YKS sınavına girecek. Üniversiteli olmak için ter dökecekleri sınava az bir süre kala öğrencilere uzman isimden önemli uyarılar geldi. Sınava fiziksel ve psikolojik hazırlık nasıl yapılmalı? YKS adayları stresle nasıl başa çıkacak? Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temur, A Haber canlı yayınında YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler SON DAKİKA: YKS VE LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARILAR! İŞTE STRESİ AZALTAN VE MUTLU EDEN BESİNLER
Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler |Video SON DAKİKA: YKS VE LGS SINAVINA GİRECEK ÖĞRENCİLERE UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARILAR! İŞTE STRESİ AZALTAN VE MUTLU EDEN BESİNLER |VİDEO
Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında? SON DAKİKA: YKS ERTELENECEK Mİ? YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? 2020 YKS NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

YKS'ye girecek öğrencilere önemli uyarılar
YKS'ye girecek öğrencilere önemli uyarılar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina bölgelerinin sayı arttı
Terzi görünümlü kaçak saat merkezi!
Terzi görünümlü kaçak saat merkezi!
Hepsi ele geçirildi! Tam 3 milyon lira
Hepsi ele geçirildi! Tam 3 milyon lira
Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
Stresi azaltan ve mutlu eden besinler
Hain pusuda şehit oldu
Hain pusuda şehit oldu
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında uyardı
Bu acı tarif edilemez! Evladının gözü önünde...
Bu acı tarif edilemez! Evladının gözü önünde...
Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler
Adana'da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntüler
Tekme tokat saldırı! Sebebi şoke etti
Tekme tokat saldırı! Sebebi şoke etti
Vatandaştan isyan: Seferlerde sıkıntı var
Vatandaştan isyan: Seferlerde sıkıntı var
Dışarıda korona festivali var gibi
"Dışarıda korona festivali var gibi"
Daha Fazla Video Göster