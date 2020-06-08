Son dakika: 27- 28 Haziran'da YKS sınavına girecek olan öğrencilere eğitim uzmanından önemli uyarılar |Video

Son dakika haberi... 27 -28 Haziran tarihlerinde yüz binlerce öğrenci üniversiteli olmak için YKS sınavına girecek. Üniversiteli olmak için ter dökecekleri sınava az bir süre kala öğrencilere uzman isimden önemli uyarılar geldi. Sınava fiziksel ve psikolojik hazırlık nasıl yapılmalı? YKS adayları stresle nasıl başa çıkacak? Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temur, A Haber canlı yayınında YKS’ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Son dakika haberi... 27 -28 Haziran tarihlerinde yüz binlerce öğrenci üniversiteli olmak için YKS sınavına girecek. Üniversiteli olmak için ter dökecekleri sınava az bir süre kala öğrencilere uzman isimden önemli uyarılar geldi. Sınava fiziksel ve psikolojik hazırlık nasıl yapılmalı? YKS adayları stresle nasıl başa çıkacak? Eğitim koordinatörü Özge Kolsuz Temur, A Haber canlı yayınında YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

