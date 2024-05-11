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Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 16:15
Güncelleme:11.05.2024 16:23
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yol kenarına savrulan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
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