Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! İstanbul dahil 29 kente sarı kodlu uyarı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere 29 il için sarı kodlu uyarı verdi. Peki megakentte hava durumu nasıl? A Haber muhabiri Kübra Kılıç notları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN