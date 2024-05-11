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Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı! İstanbul dahil 29 kente sarı kodlu uyarı verildi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 11.05.2024 15:35
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul da dahil olmak üzere 29 il için sarı kodlu uyarı verdi. Peki megakentte hava durumu nasıl? A Haber muhabiri Kübra Kılıç notları aktardı.
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