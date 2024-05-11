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Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! Jeomanyetik fırtına yaşandı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.05.2024 15:45
Güneş'te "olağanüstü" olarak tabir edilen şiddetli patlamalar meydana geldi. Bu ölçekte bir patlamanın uzun yıllardır meydana gelmediği öğrenildi. Ayrıca güneşteki bu aktivite jeomanyetik bir fırtınaya da neden oldu.
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