Güneş yüzeyinde şiddetli patlama! Jeomanyetik fırtına yaşandı

Güneş'te "olağanüstü" olarak tabir edilen şiddetli patlamalar meydana geldi. Bu ölçekte bir patlamanın uzun yıllardır meydana gelmediği öğrenildi. Ayrıca güneşteki bu aktivite jeomanyetik bir fırtınaya da neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN