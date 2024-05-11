Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandıjavascript:;

Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Korku dolu anlarda durum ihbar edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürülürken yere düşen kıvılcımlar nedeniyle bir aracın tavanı zarar gördü.