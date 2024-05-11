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Tayland’da sıcak hava nedeniyle 61 kişi öldü!

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 11.05.2024 15:49
Güncelleme:11.05.2024 16:13
Asya ise sıcak hava dalgasının etkisinde aşırı sıcaklar ölümleri de beraberinde getirdi. Tayland'da 61 kişi hayatını kaybetti. Güneydoğu Asya ülkelerinde sıcaklığa bağlı ölüm riskinin yaz aylarının yaklaşmasıyla artacağı dile getiriliyor.
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