Bir türkünün hikayesi! “Zeytinyağlı yiyemem” türküsünün perde arkası

Anadolu her bir köşesinde hayata dair ezgiler vardır. Bu ezgilerden biri de Zeytinyağlı Yiyemem türküsüdür. Peki bu türkü algılara alet mi edildi? Marshall Planı neyi hedefledi? İşte “BİR TÜRKÜNÜN HİKAYESİ'' programı…

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