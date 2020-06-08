Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler |Video

Koronavirüs sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 16 yaş altı olanların sokağa çıkması yasak. Uzmanlar uzun süre evde kalan vatandaşların stres yönetimi için bazı gıdalar öneriyor. Peki onlar neler? Stres yönetimine karşı önerilen gıdalar neler? Hangi besinler tüketilmeli? Stresi azaltan yiyecekler neler? Mutlu eden besinler hangi gıdalar? YKS ve LGS'ye girecek olan öğrenciler için sınav stresine karşı iyi gelecek gıdalar neler? Beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 16 yaş altı olanların sokağa çıkması yasak. Uzmanlar uzun süre evde kalan vatandaşların stres yönetimi için bazı gıdalar öneriyor. Peki onlar neler? Stres yönetimine karşı önerilen gıdalar neler? Hangi besinler tüketilmeli? Stresi azaltan yiyecekler neler? Mutlu eden besinler hangi gıdalar? YKS ve LGS'ye girecek olan öğrenciler için sınav stresine karşı iyi gelecek gıdalar neler? Beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.