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Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu! Sucuk-pastırma ve kaşardan oluşan lezzet

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 11.05.2024 16:23
Sivas'a değil Türkiye’ye tostu sevdiren adam Tostçu Raşit ustanın yaptığı tostlara ilgi her geçen gün artıyor. A Haber ekibine mutfağının kapılarını açan Raşit usta meşhur tostunun sırrını anlattı.
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Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu!
Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu!
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