Meşhur sokak lezzeti: Sivas tostu! Sucuk-pastırma ve kaşardan oluşan lezzet

Sivas'a değil Türkiye’ye tostu sevdiren adam Tostçu Raşit ustanın yaptığı tostlara ilgi her geçen gün artıyor. A Haber ekibine mutfağının kapılarını açan Raşit usta meşhur tostunun sırrını anlattı.

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