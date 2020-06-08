Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika... YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavına sayılı günler kaldı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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