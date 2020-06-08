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Haberler Galeri Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

Son dakika... YKS ertelenecek mi? 2020 YKS sınavına sayılı günler kaldı. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda ÖSYM tarafından yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği de öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 10:26
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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... YKS ertelenecek mi? YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yeleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceği de en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında? İşte merak edilenler...

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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

YKS ERTELENECEK Mİ?

YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

2020 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15
2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15
2020-YKS 3. Oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

YKS SINAV YERLERİ (BELGESİ) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri, sınav tarihinden 1 hafta önce erişime açılıyor. Buna göre 2020 YKS sınav giriş yerlerinin 22-26 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ÖSYM BAŞKANI'NDAN YKS AÇIKLAMASI

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Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

TYT , 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.