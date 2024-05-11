11 Mayıs 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cem Adrian Gazze için ağladı! Zürih'teki konserde duygu dolu anlar! Seyircilerden alkışlarla destek...

Cem Adrian Gazze için ağladı! Zürih'teki konserde duygu dolu anlar! Seyircilerden alkışlarla destek...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2024 16:13
Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze'de barbar İsrail askerleri tarafından katledilen Gazzeliler için "Ne ağlarsın" türküsünü söyledi. Seyirciler gözyaşlarına boğulan Adrian'a alkışlarla destek verdi. İşte detaylar...
Bir türkünün hikayesi!
Bir türkünün hikayesi!
Adıyaman’da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Cem Adrian Gazze için ağladı!
Cem Adrian Gazze için ağladı!
Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta!
Üniversiteler Gazze’ye destek için ayakta!
Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı
Esenyurt’ta yangın! Çatı alev alev yandı
Tayland’da sıca hava nedeniyle 61 kişi öldü!
Tayland’da sıca hava nedeniyle 61 kişi öldü!
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama!
Güneş yüzeyinde şiddetli patlama!
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı!
Anadolu Diyarı bu hafta Denizli’de
Anadolu Diyarı bu hafta Denizli'de
Samsun’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
Samsun'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
A Haber ekibi Tekirdağ’da
A Haber ekibi Tekirdağ'da
Peynirli ekmeğe coğrafi işaret
Peynirli ekmeğe coğrafi işaret
Daha Fazla Video Göster