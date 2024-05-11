11 Mayıs 2024, Cumartesi
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Cem Adrian Gazze için ağladı! Zürih'teki konserde duygu dolu anlar! Seyircilerden alkışlarla destek...
Şarkıcı Cem Adrian, Zürih'te verdiği konserde Gazze'de barbar İsrail askerleri tarafından katledilen Gazzeliler için "Ne ağlarsın" türküsünü söyledi. Seyirciler gözyaşlarına boğulan Adrian'a alkışlarla destek verdi. İşte detaylar...