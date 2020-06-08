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Haberler Galeri Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

Koronavirüs sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 16 yaş altı olanların sokağa çıkması yasak. Uzmanlar uzun süre evde kalan vatandaşların stres yönetimi için bazı gıdalar öneriyor. Peki onlar neler? Stres yönetimine karşı önerilen gıdalar neler? Hangi besinler tüketilmeli? Stresi azaltan yiyecekler neler? Mutlu eden besinler hangi gıdalar? YKS ve LGS'ye girecek olan öğrenciler için sınav stresine karşı iyi gelecek gıdalar neler? Beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:36
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Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler GALERİ DEVAM EDİYOR

Koronavirüs sürecinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 16 yaş altı olanların sokağa çıkması yasak. Uzmanlar uzun süre evde kalan vatandaşların stres yönetimi için bazı gıdalar öneriyor. Peki onlar neler? Stres yönetimine karşı önerilen gıdalar neler? Hangi besinler tüketilmeli? Stresi azaltan yiyecekler neler? Mutlu eden besinler hangi gıdalar? YKS ve LGS'ye girecek olan öğrenciler için sınav stresine karşı iyi gelecek gıdalar neler? Beslenme uzmanı Derya Zünbülcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

Zünbülcan, "Evdeyiz bir süre daha da evde kalmamız gerekiyor. Bu sürede de mutluluğumuzu besinlerle değiştirebiliriz. Beslenmemizi düzelterek kendimizi daha mutlu daha stressiz hissedebiliriz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

İŞTE O BESİNLER

* Zerdeçal

* Zeytin yağı

* Yeşilçay

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Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

*Yeşil yapraklılar, özellikle ıspanak

*Hindi eti

*Semizotu

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Son dakika: YKS ve LGS sınavına girecek öğrencilere uzman isimden kritik uyarılar! İşte stresi azaltan ve mutlu eden besinler

*Yumurta

*Sağlıklı yağlar

*Badem