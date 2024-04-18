18 Nisan 2024, Perşembe
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Sola dönüş yapan sürücü karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı! Kaza anı kamerada
Arnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, trafik ışıklarına çarparak dururken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.