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Sola dönüş yapan sürücü karşıdan gelen otomobil ile çarpıştı! Kaza anı kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 13:39
Arnavutköy'de karşıdan gelen otomobili görmeyen bir sürücüsü, sola doğru dönüş yaptığı sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bir otomobil, trafik ışıklarına çarparak dururken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan 2 sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
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