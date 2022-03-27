27 Mart 2022, Pazar
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Sokakta tartışan gençlerin silahlı kavgası kamerada
Olay dün akşam 23.10’da Sultangazi Cebeci Mahallesi 2525. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye sokak üzerinde iki grup genç bir araya geldi. Grup üyeleri konuştuktan bir süre sonra ayrıldı. Gruptan bir genç geri dönerek belindeki silahı çıkartıp U.Ş.’yi bacağından vurdu. Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.