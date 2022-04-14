14 Nisan 2022, Perşembe
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Sokakta şoke eden manzara! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi... Çamaşır makinesini...
Son dakika haberi... İstanbul'da nakliye parası vermek istemeyen gençler ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşlar ise gödüklerine hayretler içerisinde izlediler. Bakın gençler ev eşyalarını taşımak için bakın hangi yola başvurdu...