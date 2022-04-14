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Sokakta şoke eden manzara! Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi... Çamaşır makinesini...

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Giriş: 14.04.2022 10:21
Son dakika haberi... İstanbul'da nakliye parası vermek istemeyen gençler ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşlar ise gödüklerine hayretler içerisinde izlediler. Bakın gençler ev eşyalarını taşımak için bakın hangi yola başvurdu...
Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

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Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
Vatandaşlar şaşkınlıkla izledi
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