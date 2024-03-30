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Sokak ortasında yol verme tartışması! Taraflar birbirlerine girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 18:38
İstanbul Avcılar’da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç içerisindeki yolcular da olaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar, sokak ortasında kavga etti.
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Sokak ortasında yol verme tartışması!
Sokak ortasında yol verme tartışması!
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