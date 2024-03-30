Sokak ortasında yol verme tartışması! Taraflar birbirlerine girdi

İstanbul Avcılar’da iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araç içerisindeki yolcular da olaya dahil olunca ortalık karıştı. Taraflar, sokak ortasında kavga etti.

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