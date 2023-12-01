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Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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Giriş: 01.12.2023 14:26
Güncelleme:01.12.2023 14:27
Rize'nin Pazar ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, kendisine saldıran başıboş köpekten kaçarken başka bir köpeğe takılıp düştü. Başından yaralanan çocuk, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktansa kıl payı kurtuldu.
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