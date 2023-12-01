Sokak köpekleri 12 yaşındaki çocuğa saldırdı! Otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rize'nin Pazar ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk, kendisine saldıran başıboş köpekten kaçarken başka bir köpeğe takılıp düştü. Başından yaralanan çocuk, yoldan geçen bir otomobilin altında kalmaktansa kıl payı kurtuldu.

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