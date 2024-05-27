27 Mayıs 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2024 16:26
Sakarya'da yaşayan 5 yaşındaki Erva Dinç, parkta oynuyordu. O sırada bir sokak köpeği küçük kızı ısırdı. Kolundan yaralanan küçük kız kaçarak köpekten kurtuldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Sokak köpeği parkta oynayan kıza saldırdı
Dilan Polat’ın tahliye talebi reddedildi
Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi
Avcılar’da mobilya fabrikasında yangın
Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Çöp konteynerinde parçalanmış ceset!
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Sırtlan ve pars karşı karşıya! TSK’ya ait termal kamera böyle görüntüledi
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Erimeyen dolunun sırrı ne?
Liseler birincilik için Turkuvaz’da yarıştı
Liseler birincilik için Turkuvaz'da yarıştı
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Türkiye’de sadece 4 kişide bu hastalık var
Telekulak darbeciler Menderes’i dinledi...
Telekulak darbeciler Menderes'i dinledi...
Sahillerdeki kaçak yapılar yıkılıyor
Sahillerdeki kaçak yapılar yıkılıyor
Korhan Berzeg toprağa veriliyor
Korhan Berzeg toprağa veriliyor
Ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor
Ağır hasarlı binalar yıkılmayı bekliyor
Daha Fazla Video Göster