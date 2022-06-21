21 Haziran 2022, Salı
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Sokağa çıkamaz oldular! Bir mahalleyi ayı korkusu sardı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkamaz oldu. Gündüz vakti mahalle içerisinde dolaşan ayılar sebebiyle mahalle sakinlerini korku sardı.