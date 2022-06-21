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Sokağa çıkamaz oldular! Bir mahalleyi ayı korkusu sardı

İHA
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Giriş: 21.06.2022 12:29
Kastamonu'nun Cide ilçesinde mahalleye inen ayılar sebebiyle vatandaşlar evlerinden çıkamaz oldu. Gündüz vakti mahalle içerisinde dolaşan ayılar sebebiyle mahalle sakinlerini korku sardı.
Bir mahalleyi ayı korkusu sardı!
Bir mahalleyi ayı korkusu sardı!
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