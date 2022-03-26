26 Mart 2022, Cumartesi
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Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Mart ayı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ederken mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç hava notlarını aktardı.