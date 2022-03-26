26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?

Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 15:43
Mart ayı boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ederken mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç hava notlarını aktardı.
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
30 kaçak göçmen yakalandı
30 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da 25 yunus kıyıya vurdu
İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu
Marmaray’da maske kavgası!
Marmaray'da maske kavgası!
Arnavutköy’de göçmen operasyonu!
Arnavutköy'de göçmen operasyonu!
Miniğin cesedi tandır çukurunda bulunmuştu
Miniğin cesedi tandır çukurunda bulunmuştu
Ümraniye’de geceyi aydınlatan olay!
Ümraniye'de geceyi aydınlatan olay!
A Haber büyük acıyı paylaştı
A Haber büyük acıyı paylaştı
6 yıl sürdü! 4 temel husus var
6 yıl sürdü! 4 temel husus var
Mahra’dan üzen haber
Mahra'dan üzen haber
Daha Fazla Video Göster