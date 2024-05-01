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Soğan toplamaya gittiği tarlada köpekler parçaladı! Köyde vatandaşlar köpeklerin toplanmasını istiyor

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 01.05.2024 20:25
Adana'nın Ayvalı köyünde meydana geldi. Köydeki tarlada hasadın ardından kalan soğan başakları, köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Köylülerden Şerife Arısan da sabah erken saatlerde başak toplamaya gitti. Bir süre sonra tarlanın sahibi, Arısan'ın cesedini buldu. Tarla sahibinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Şerife Arısan'ın cesedi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Arısan'ın kesin ölüm sebebi, otopsiyle belirlenecek.
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