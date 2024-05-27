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Sobayı yakarken canından oluyordu! Evi yandı, kendisi hastanelik oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.05.2024 18:02
Rize'de sobanın yanında unuttuğu benzin bidonu canından ediyordu. Vücudunun çeşitli yerleri yanan 62 yaşındaki adam "benim yaptığım hatayı kimse yapmasın" diyerek hasta yatağından uyardı.
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