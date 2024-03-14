Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

"Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş yeni bir skandala imza attı. 'Engelleniyoruz' diyerek hiçbir proje üretmeyen Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı.