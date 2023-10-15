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Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı! Ölü ve yaralılar var

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Giriş: 15.10.2023 11:47
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı. Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.
Sivas’ta yolcu otobüsü yan yattı!
Sivas'ta yolcu otobüsü yan yattı!
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