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Sivas’ta Hollanda güzeli hasadı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.05.2024 14:09
Sivas’ın Gemerek ilçesinde yaklaşık 3 dönüme ekilen, saflığın ve masumiyetin simgesi olan Şakayık bitkisinin hasadı başladı.
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