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Sivas’ta hırsızlar Sülüklü Göl'e dadandı! Bölge halkı sülüklerin yok olmasından korkuyor

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Giriş: 20.06.2022 15:08
Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Tuzlagözü Köyü'nde bulunan doğa harikası Sülük Göle dadanan hırsızlar çevre sakinlerini canından bezdirdi, gölün bulunduğu Tuzlaköyü sakinleri sülüklerin tamamen yok olmasından endişe duyuyor. Vatandaşlar gölün koruma altına alınmaması halinde sülüklerin tamamen yok olacağından endişe duyduklarını dile getirdi.
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