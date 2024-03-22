Şişli'de 'korna çaldın' saldırısı! "Ben emniyettenim" dedi, sivil vatandaş çıktı

İstanbul'da emniyet mensubu olduğunu söyleyen bir kişi kendisine korna çalan sürücüye saldırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sivil vatandaş olduğu tespit edilen sürücünün gözaltına alındığını duyurdu.

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