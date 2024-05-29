Şişli'de emlakçıya silahlı saldırı kamerada: Kimseyle husumeti olmadığını söyleyen emlakçı şaşkına döndü

Şişli'de gece saatlerinde bir emlakçıya, motosikletli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırganlar hızla kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan kimseyle husumeti olmadığını söyleyen emlakçı ise şaşkına döndü.