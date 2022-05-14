14 Mayıs 2022, Cumartesi
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Şırnak'ta görenlerin içini ısıtan hafızlık töreni! CHP bir türlü hazmedemedi
Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki yatılı Kur'an kurslarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 200 hafız için Cizre’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Düzenlenen bu tören CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal laikliğe aykırı olarak nitelendirdi.