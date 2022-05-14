14 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şırnak'ta görenlerin içini ısıtan hafızlık töreni! CHP bir türlü hazmedemedi

Şırnak'ta görenlerin içini ısıtan hafızlık töreni! CHP bir türlü hazmedemedi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2022 11:55
Şırnak, Cizre ve Silopi ilçelerindeki yatılı Kur'an kurslarındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olan 200 hafız için Cizre’de hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Düzenlenen bu tören CHP'yi rahatsız etti. CHP Şırnak İl Başkan Yardımcısı Serdar Soysal laikliğe aykırı olarak nitelendirdi.
CHP hafızlık törenini hazmedemedi!
CHP hafızlık törenini hazmedemedi!
Rize’de alt geçit rezaleti!
Rize'de alt geçit rezaleti!
’Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok’
'Kızımı sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok'
Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi
Skandal görüntüler! Fare poğaça rafında gezindi
Barfiks demirine asılı halde bulundu!
Barfiks demirine asılı halde bulundu!
14 Mayıs 2022 hava durumu
14 Mayıs 2022 hava durumu
Marmara’ya zehir akıyor!
Marmara'ya zehir akıyor!
İzmir’de 4.4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Tekme ve yumruklu ’yol verme kavgası’
Tekme ve yumruklu 'yol verme kavgası'
2 yaşındaki kızını öldürdü
2 yaşındaki kızını öldürdü
Taşlı sopalı kavga kamerada!
Taşlı sopalı kavga kamerada!
Yaz mevsimine özel detoks çorbaları!
Yaz mevsimine özel detoks çorbaları!
Daha Fazla Video Göster