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Şırnak'ı kuvvetli yağış vurdu! Birçok iş yeri ve araba su altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 12:15
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası sel meydana geldi. Yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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