18 Haziran 2022, Cumartesi
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Sınava geç kaldı annesine sarılıp ağladı
Milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Bakırköy'de sınava geç kalan bir öğrenci annesine sarılıp gözyaşı döktü.