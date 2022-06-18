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Sınava geç kaldı annesine sarılıp ağladı

DHA
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Giriş: 18.06.2022 13:34
Milyonlarca öğrencinin üniversiteli olmak için girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı. Bakırköy'de sınava geç kalan bir öğrenci annesine sarılıp gözyaşı döktü.
Sınava geç kaldı annesine sarılıp ağladı
Sınava geç kaldı annesine sarılıp ağladı
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