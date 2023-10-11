Silivri’de kız öğrencilere taciz iddiasına gözaltı

Silivri voleybol antrenörü U.T., iddiaya göre öğrencisi olan iki kız çocuğuna tacizde bulundu. Kızların şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. U.T. yakalanarak gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından ''çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.