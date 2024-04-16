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Silivri'de kahvehaneye silahlı saldırı: O anlar kamerada

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Giriş: 16.04.2024 21:06
İstanbul Silivri'de bir kişi aralarında husumet bulunan şahsın kahvehanesine av tüfeği ile saldırı gerçekleştirdi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri’de kahvehaneye silahlı saldırı
Silivri'de kahvehaneye silahlı saldırı
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