19 Nisan 2022, Salı
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Silahlı kavganın arasında kalarak ölen kadının eşi gözyaşları ile feryat etti
Gaziantep’te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalan ve rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olarak hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün cenazesi ailesine teslim edildi. Cenazeyi teslim alırken göz yaşlarına boğulan acılı eş Kenan Küçük, "Artık evimizin önünde bile oturamayacak hale geldik. Bu işin peşi bırakılmasın" diyerek gözyaşlarına boğuldu.