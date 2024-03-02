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Sıfır Atık Köyü çocukları ağırlıyor! Bu köyde her şey geri dönüştürülüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 17:03
Samsun'da Canik Belediyesi tarafında oluşturulan Sıfır Atık Köyü'nde hiçbir şey çöpe atılmıyor. Çocukların eliyle hepsi geri dönüştürülüyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan orada yapılanları aktardı.
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