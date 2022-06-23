23 Haziran 2022, Perşembe
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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu
Konya'da duvarda gördüğü böcek sebebiyle 2 evladı ile kendisini döven 48 yaşındaki alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak katleden 52 yaşındaki Fatma Koç, yargılanmasına başlandığı ilk mahkemede serbest bırakıldı. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, karar ardından mutluluk gözyaşı döktü.