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Şiddet gösteren eşini bıçaklayarak öldüren Fatma tahliye oldu! Kayınvalidesi mutluluk gözyaşlarına boğuldu

DHA
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Giriş: 23.06.2022 09:24
Konya'da duvarda gördüğü böcek sebebiyle 2 evladı ile kendisini döven 48 yaşındaki alkollü eşi Mustafa Koç'u bıçaklayarak katleden 52 yaşındaki Fatma Koç, yargılanmasına başlandığı ilk mahkemede serbest bırakıldı. Duruşmaya gelen Fatma Koç'un kayınvalidesi Güllü Koç, karar ardından mutluluk gözyaşı döktü.
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