13 Mart 2022, Pazar
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Sıcaklık eksi 27 dereceye düştü! En düşük hava sıcaklığı bu kez Bolu'da ölçüldü
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 27 dereceyle Bolu'da ölçüldü. Öte yandan soğuk hava, Bolu'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Apartmanların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, sürücüler buzlu yollarda ilerlemekte güçlük çekti.