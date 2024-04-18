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Sıcaklık bir günde 25 derece düştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.04.2024 14:54
Küresel ısınmanın etkileri ile mücadele eden dünyada ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığı bir günde 25 derece birden düştü.
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