31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Seyyar sandık uygulaması! Hasta veya engelli vatandaşlara seyyar sandık gönderiliyor

Seyyar sandık uygulaması! Hasta veya engelli vatandaşlara seyyar sandık gönderiliyor

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2024 15:45
Hasta veya engelli vatandaşlara seyyar sandık gönderildi. Türkiye genelinde bin 4 vatandaşa seyyar sandık hizmeti sunuldu. Detaylar A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyyar sandık uygulaması
Seyyar sandık uygulaması
Bursa’da sandığa Karagöz kostümüyle gitti
Bursa'da sandığa Karagöz kostümüyle gitti
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Süs tavuğuyla oy kullandı
Süs tavuğuyla oy kullandı
Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Oyunu kullandı hayatını kaybetti
Feci kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Feci kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
Oy kullanmaya atıyla geldi
Oy kullanmaya atıyla geldi
Mersin’de park halindeki 5 tır alev alev yandı
Mersin'de park halindeki 5 tır alev alev yandı
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
Oy vermeye gelen vatandaşlar şoke oldu!
Adana Kralı da oy kullandı
"Adana Kralı" da oy kullandı
Muhtarlık seçiminde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Muhtarlık seçiminde dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Araçları toz kapladı! İstanbul’da...
Araçları toz kapladı! İstanbul'da...
Daha Fazla Video Göster