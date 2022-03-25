25 Mart 2022, Cuma
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Sevkiyatta suçüstü yakalandılar! Koli koli silah bulundu
İstanbul’da imal ettikleri ruhsatsız silahları suç örgütleri ve çetelere satan bir çete çökertildi. Dört çete üyesi yasa dışı silah sevkiyatında suçüstü yakalandı. Koliler, kutular ve poşetler içerisinde 267 tabanca ve 593 silah parçası ele geçirildi. Düzenlenen operasyonla; tek seferde ele geçirilen tarihin en yüksek silah sayısına ulaşıldığı ifade edildi.