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Severek tüketiyoruz ama… Süt tozu karaciğer yağlanmasına neden oluyor

İslim Esma Çobanoğlu
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 20:55
Kahve ve tatlılarda sıklıkla kullanılan süt tozu tartışmaları da beraberinde getiriyor. Gıda sektöründe sıklıkla kullanılan süt tozuna karşı uzmanlar uyarıyor.
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