Serumlarda yüksek oranda mikroplastik çıktı

Adana'nın Çukurova Üniversitesi ile Danimarka'daki Roskilde Üniversitesi mikroplastiklerle ilgili ortak bir araştırma yaptı. Araştırmadan şaşırtıcı bir sonuç çıktı. 1 litre serumun içinde 65 mikroplastik tespit edildi.

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