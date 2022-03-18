Semira Arslan’ın cesedi kaybolduktan 2 yıl sonra kuyuda bulunmuştu! 2 amca tutuklandı

Hatay’da, 17 yaşındaki Semira Arslan’ın, 2017 yılında kaybolmasının ardından 2019 yılında zeytin bahçesinde kullanılmayan su kuyusunda, çuval içinde cesedi bulundu. Arslan ile ilgili devam eden davada iki amcası 'cinayet', gönül ilişkisi olduğu iddia edilen Selim Ç. ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Daha önce de Semira ile beraber yaşayan İbrahim D., tutuklanmıştı. Semira cinayeti soruşturmasında tutuklu sayısı, 4'e çıktı.