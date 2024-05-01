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Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Ankara'da ev ve iş yerleri suya gömüldü!

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.05.2024 18:41
Ankara'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev suya gömüldü. Cadde ve sokaklar dereye döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Başkent sokaklarındaki son durumu A Haber Muhabiri Merve Pekmez aktardı.
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