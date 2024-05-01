Selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı! Ankara'da ev ve iş yerleri suya gömüldü!

Ankara'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Çok sayıda ev suya gömüldü. Cadde ve sokaklar dereye döndü, ev ve işyerlerini su bastı. Başkent sokaklarındaki son durumu A Haber Muhabiri Merve Pekmez aktardı.

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