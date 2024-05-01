Sel sonrası Ankara! A Haber ekibi su basan evde

Ankara'da selin izleri gün ağarınca ortaya çıktı. Sokaklar dere olup aktı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı. A Haber muhabiri Kübra Bal su baskını yaşanan bir evdeki durumu aktardı.

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